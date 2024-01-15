فلسطين.. اشتباكات عنيفة بين فصائل فلسطينية وقوات الاحتلال في خان يونس

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، باندلاع اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة خان يونس في قطاع غزة.

ومنذ قليل، هدم الاحتلال أحد المنازل في مدينة قلقيلية باستخدام الجرافات، وتمركز جنوده في المنطقة الشمالية من المدينة، كما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين ونتج عن ذلك إصابة شابًا فلسطينيًا .

وأمس الأحد، استشهد طفلان فلسطينيان، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر إطلاق الرصاص الحي عليهما عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

يذكر أنه باستشهاد الطفلين، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين يوم الأحد ليصل إلى 5 شهداء في الضفة الغربية.