فلسطين.. قصف إسرائيلي عنيف يستهدف منازل في مخيم المغازي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بقصف عنيف استهدف منازل قرب مدرسة للنازحين بمخيم المغازي في قطاع غزة.

ومنذ قليل، هدم الاحتلال أحد المنازل في مدينة قلقيلية باستخدام الجرافات، وتمركز جنوده في المنطقة الشمالية من المدينة، كما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين ونتج عن ذلك إصابة شابًا فلسطينيًا .

وأمس الأحد، استشهد طفلان فلسطينيان، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر إطلاق الرصاص الحي عليهما عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

يذكر أنه باستشهاد الطفلين، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين يوم الأحد ليصل إلى 5 شهداء في الضفة الغربية.