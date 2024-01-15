تجديد تعيين "أحمد عبد العظيم" عميدا لتربية رياضية المنصورة

هنأ الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، فى بيان له الدكتور أحمد عبد العظيم لصدور القرار الجمهوري بتجديد تعيينه عميدًا لكلية التربية الرياضية، متمنيا له مزيدا من التقدم والتوفيق.

وكان الدكتور احمد عبد العظيم قد سبق تعيينه عميدا للكلية من ١ يونيو ٢٠٢٠ بالقرار الجمهورى رقم ٢٦٠ لسنة ٢٠٢٠ كما شغل منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب من ٣ ديسمبر ٢٠١٨ حتى ٣١ يوليو ٢٠٢٠ ورئيسا لمجلس قسم علوم الحركة الرياضية من ١ أغسطس ٢٠١٨ حتى ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨ وقائم بعمل رئيس مجلس قسم علوم الحركة الرياضية من ١٢ فبراير ٢٠٠٨ حتى ٣١ أغسطس ٢٠١٤.

يذكر أن الدكتور أحمد عبد العظيم حصل على البكالوريوس في عام 1992 تخصص تربية رياضية ثم حصل على الماجستير في عام 1996 في تخصص التربية الرياضية ثم حصل على الدكتوراه في عام 2002 في تخصص علوم حركة.