فلسطين.. مستوطنون يحرقون سيارات الفلسطينيين ويهاجمون المنازل في قرية بورين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين، أن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قرية بورين جنوب مدنية نابلس، كما أحرقوا سيارات مواطنين فلسطينيين في القرية.

وأضافت الوكالة نقلًا عن مصادر لها في القرية، أن المستوطنين الإسرائيليين كانوا مسلحين وقاموا بمهاجمة عدد من المنازل وترويع أهلها.

وأمس الأحد، استشهد طفلان فلسطينيان، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر إطلاق الرصاص الحي عليهما عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

يذكر أنه باستشهاد الطفلين يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين اليوم ليصل إلى 5 شهداء في الضفة الغربية.