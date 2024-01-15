الصحة العالمية: أهالي قطاع غزة يعيشون الجحيم ولا يوجد مكان آمن

قالت منظمة الصحة العالمية، يوم الأحد، إن الناس في قطاع غزة يعيشون في جحيم، كما أضافت أنه لايوجد مكان آمن ليتواجد فيه السكان داخل القطاع منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، ومن الضروري البحث عن حلول لوقف العنف ومنع تزايد الوفيات والإصابات.

وأضافت الصحة العالمية في بيان لها، أن الطواقم الطبية في القطاع تقوم بعمل بطولي في ظل أصعب الظروف التي يمرون بها، والمرضى تواجه عمليات بتر لأطرافهم لعدم وجود الأدوات الطبية الكافية لتجنب عمليات البتر، كما يموت المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة بسبب نقص الرعاية الصحية.