نور الشربينى تتوج ببطولة فلوريدا المفتوحة لسيدات الإسكواش 2024

توجت البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة نادى سبورتينج ببطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش 2024، على حساب مواطنتها هانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة، بنتيجة 3 - 0 ، فى نهائى مصرى خالص.

بهذا التتويج رفعت الشربينى أولى بطولات PSA الكبيرة فى العام الجديد 2024 بعد فوزه فى نهائى البطولة على العنيده هانيا الحمامى، احدى ابرز لاعبات الاسكواش فى الوقت الحالى.

وجاءت نتيجةالأشواط كالتالى: 11-5 ، 11-9 ، 11-7.

واستضافت الولايات المتحدة الأمريكية، بطولة "فلوريدا المفتوحة للإسكواش"، خلال الفترة بين 9 إلى 15 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.