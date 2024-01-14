الرقب لـ«البوابة نيوز»: 100 يوم عدوان على الشعب الفلسطيني ولم يحقق الاحتلال أهدافه إلا بقتل الأبرياء

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، مائة يوم من حرب الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولم يحقق الاحتلال أهدافه الا بقتل الأبرياء 24 ألف شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأكد الرقب في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هناك جرائم ارتكبت ضد حق الإنسانية من بينها تدمير البنية التحتية في قطاع غزة بشكل كامل، تدمير 70% من منازل قطاع غزة، استخدم الاحتلال سياسة الأرض المحروقة بشكل واضح في قطاع غزة، هذا بجانب تدمير مستشفيات، جامعات، مدارس، وقتل كل أشكال الحياة في قطاع غزة.

وأشار الرقب إلي أن هذا ما كان الاحتلال يريد تنفيذه بعد أن أحبط من الوصول إلى أهدافه، لافتا إلي أن كل ذلك تم أمام عجز دولي كامل وخروج مجلس الأمن عن الخدمة.

وتابع الرقب "عندما يعقد مجلس الأمن الدولي 4 جلسات دون صدور قرار لوقف إطلاق النار، وما صدر فقط حول المساعدات الإنسانية وهدن إنسانية لم يلتزم بها الاحتلال، اليوم حتى ونحن نتحدث عن محكمة العدل الدولية لا نأمل كثيرا أن يخرج إنصاف من هذه المحكمة لشعبنا الفلسطيني، لكن نشكر جنوب إفريقيا علي موقفها المشرف ".

واختتم الرقب تصريحاته قائلا "نحن في النهاية هذه حرب أتوقع طول أمد هذه الحرب، فالاحتلال الذي يقوده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي لا يعلم ماذا يريد بالضبط من هذه الحرب سوى القضاء على الشعب الفلسطيني. ويريد أن يحققه على حساب دماء الأبرياء في قطاع غزة ليبقى في الحكم، بعد أن أصبحت كل الدلائل تشير أن بقائه في الحكم انتهى، وفقط إذا وضعت الحرب أوزارها سينتهي، لذلك نتنياهو مع استمرار هذه الحرب، مؤكدا أن هذه الحرب كشفت أن المجتمع الدولي مجتمع فقط يقف لنصرة الأقوياء، والعضوية التابعة لمجلس الأمن وحق الفيتو لحماية هذه الدول عندما يلمس مصالحها أو مصالح حلفائها، وان الأوان أن يتغير هذا المجتمع الدولي وتتغير قواعد اللعبة التحرك به ولكن لسنا أصحاب قرار للأسف في هذا المجتمع الدولي ونحن تنتهك بشكل كامل حقوقنا أمام مجتمع دولة ظالم ولكن نحن واثقون أن الحقوق لن تسقط بالتقادم وستأتي لحظة لانتزاع حقوقنا من المجتمع الدولي ومن الاحتلال".