أمم أفريقيا .. انطلاق مباراة غانا والرأس الأخضر

انطلقت مباراة منتخب غانا والرأس الاخضر بدور المجموعات مم بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

اعلن منتخب الرأس الاخضر تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة منتخب غانا بأولى مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار

تشكيل الرأس الأخضر كالتالي:

حراسة المرمى: فوزينيا

الدفاع: جواو باولينيو - ريكاردو لوبيس - لوجان كوستا - ستيفن موريرا

الوسط: جاميرو مونتيرو - كيفين لينيني - ديروي دوارتي

الهجوم: جيوفاني كابرال - بيبي - ريان مينديش

ويحتل منتخب الرأس الأخضر التصنيف الـ 73، طبقاً لآخر تصنيف أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب "كاب فيردي"27 مليون و200 ألف يورو، كما يعتبر ريان مينديز هو هداف الرأس الأخضر برصيد 14 هدفاً وكذلك أعلى اللاعبين مشاركة برصيد 66 مباراة دولية.

ويطلق على منتخب الرأس الأخضر لقب "أسماك القرش الزرقاء" بسبب كثرة تواجدها فى سواحل أرخبيل بدولة كاب فيردى