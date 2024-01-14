أمم أفريقيا .. أنطونيو سيمينو يقود هجوم غانا أمام الرأس الأخضر

أعلن المنتخب الغاني التشكيل الرسمى لمباراته ضد الرأس الأخضر التي تجمع المنتخبين مساء اليوم الأحد في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وجاء تشكيل غانا ضد الرأس الأخضر كالتالى:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

الدفاع: دينيس أودوي - ألكسندر دجوكو - محمد سالسيو - جيدون منساه

الوسط: إدريسو بابا - ماجد أشيميرو

أمامهما: جوزيف بانتسيل - رينسفورد يوباه - جوردان أيو

الهجوم: أنطونيو سيمينو

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع منتخب غانا في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، مصر، موزمبيق، والرأس الأخضر

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.