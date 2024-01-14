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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم أفريقيا .. فيتوريا منتخب مصر مكنش في يومه

منتخب مصر
منتخب مصر
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قال روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، عقب التعادل مع موزمبيق في المباراة الأولي للفراعنة ببطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار، ان المنتخب المصرى لم يكن في يومه. 
وأضاف البرتغالي ما زال منتخب مصر قادرا على تخطي دور المجموعات بالبطولة الافريقية.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.
ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر
وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي:
المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.
المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

منتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا