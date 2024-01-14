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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم أفريقيا.. مصطفى محمد: يجب التعلم من أخطائنا مبكرًا

مصطفي محمد
مصطفي محمد
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قال مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، عقب مباراة موزمبيق، إن لاعبي المنتخب الوطني لن يتراجعوا أمام موزمبيق. 

وأكد أن ما حدث كان خطفة من موزمبيق في بدابة الشوط الثاني. 
وأضاف مهاجم الفراعنة: الأفضل أن نتعلم من أخطائنا مبكرا.
وكانت قد انتهت مباراة الفراعنة وموزمبيق بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.
ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر
وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي:
المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.
المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

مصطفى محمد منتخب مصر