أمم أفريقيا .. تعرف على موعد مباراة مصر أمام غانا

تعادل منتخب مصر أمام موزمبيق بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الأحد على ملعب فيليكس بوانيي، في أبيدجان في افتتاح مشوار المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بكوت ديفوار.

ونجح محمد صلاح في إدراك هدف التعادل للفراعنة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع ونجح مصطفى محمد في إحراز الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب غانا في ثاني مباريات الفراعنة بالبطولة الأفريقية في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الخميس المقبل.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.