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الأحد 14 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخب الأوليمبي جاهز لدورة دبي الدولية.. وحرب يرتب لاستقبال البعثة في الإمارات

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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أدى اليوم المنتخب الأوليمبي تدريبه قبل الأخير على أن يختتم استعداداته صباح غد بمران ختامي على ستاد مصر بمدينة الألعاب الأولمبية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة تمهيدا للسفر إلى الإمارات للمشاركة فى دورة دبي الدولية الودية من 17 إلى 28 يناير الجاري مع منتخبات الإمارات والسعودية وقطر والعراق.

وتأتي الدورة الدولية الودية ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024 ، وانتظم المنتخب فى معسكره بالعاصمة الإدارية على مدار الأيام الثلاثة الماضية وسط أجواء إيجابية ودعم من د. اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام ومتابعة مستمرة من الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب .
وسبق بعثة المنتخب إلى الإمارات محمود حرب المدير الإداري للاطمئنان بنفسه على الإقامة والاعاشة وأماكن التدريبات فى إطار توجيهات الكابتن محمد بركات الحريص على توفير كافة الاجواء الإيجابية للمنتخب. 
 
ويضم الجهاز الفني للمنتخب كل من : ميكالى المدير الفني وتياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وسيد السويركي مدرب حراس ومحمود حرب المدير الإداري وليوناردو مخطط أحمال وجواو بيدرو محلل أداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم ود.صلاح عاشور للعلاج الطبيعي والتأهيل ، ومحمد احمد واحمد شوقي للتدليك ، وعيد سليمان مسئول مهمات.

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المنتخب الأوليمبي المصري دورة دبي