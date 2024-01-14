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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المبعوث الخاص للأمم المتحدة للسودان: نعمل على إطلاق عملية سلام لعودة الاستقرار

رمطان لعمامرة، المبعوث
رمطان لعمامرة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للسودان
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قال رمطان لعمامرة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للسودان، إنه عمل على برمجة هذا اللقاء مع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، وعلى مشاورات مع العديد من المسؤولين وشرائح المجتمع المدني السوداني.

وأضاف "لعمامرة"، خلال تصريحات له نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، "تعلمت الكثير فيما يتعلق بحقائق السودان الحالية، وتطلعات لمستقبل أفضل".

وتابع: "هناك وجهة نظر رسمية لدولة السودان حول عدد من المبادرات الرامية إلى حلحلة الأوضاع 
وإطلاق عملية سلام تؤدي إلى الحل السلمي المنشود الذي يسمح للشعب السوداني في استئناف الحياة الكريمة في ظل دولة مستقلة ذات سيادة".

رمطان لعمامرة المبعوث الخاص للأمم المتحدة للسودان رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان السودان