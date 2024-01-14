زاخاروفا: روسيا لديها كل الحق في الإبقاء على الحوار مع كوريا الشمالية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تتوقع كل أنواع التكهنات بشأن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي المقررة في الفترة من 15 إلى 17 يناير الجاري.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن زاخاروفا قولها خلال مقابلة تلفزيونية: " أولا ستكون هناك محادثات.. ثانيا سيكون هناك بطبيعة الحال الكثير من التكهنات.. الغرب يواصل الترويج لرواية مفادها أن روسيا تتصرف بطريقة خاطئة وليس لها الحق في التواصل مع كوريا الشمالية".

وشددت على أنه " من حقنا أن نفعل ما نراه مناسبا، مع الأخذ في الاعتبار أننا نعلن دائما احترامنا للقانون الدولي، نحن لا ننتهك شيئا، ونعمل على تطوير العلاقات مع شركائنا في مختلف المجالات".

وسيقوم تشوي سون هوي بزيارة رسمية إلى روسيا في الفترة من 15 إلى 17 يناير، ومن المقرر إجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وزار لافروف بيونج يانج في أكتوبر 2023. وتزامنت الزيارة مع الذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية بين روسيا وكوريا الشمالية. وكان في استقبال الوزير الروسي الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون.