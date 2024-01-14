مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في مباراة مثيرة جمعت مانشستر يونايتد وتوتنهام، على ملعب أولد ترافورد، في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطر مانشستر يونايتد على مجريات الشوط الأول، وخلق العديد من الفرص الخطيرة، بينما اكتفى توتنهام بالرد على فترات متقطعة.

سجل الدنماركي راسموس هويلوند، مبكرا لفريق مانشستر يونايتد بعد 3 دقائق فقط، وتعادل البرازيلي ريتشارلسون لفريق توتتنهام في الدقيقة 19، لكن عاد الشياطين الحمر للتقدم بتسجيل الهدف الثاني من خلال ماركوس راشفورد في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، فاجأ رودريجو بيتانكور، الشياطين الحمر بتسجيل هدف التعادل للسبيرز في الدقيقة الأولى بعد تمريرة من تيمو فيرنر، وحاول مانشستر يونايتد تسجيل هدف الفوز، لكن توتنهام دافع ببسالة وتصدى لكافة المحاولات.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: آرون فان بيساكا، رافايل فاران، جوني إيفانز، ديوغو دالوت

الوسط: كوبي ماينو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز

الهجوم: ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو

وبهذا التعادل، حافظ توتنهام على المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بيما احتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 32 نقطة.



