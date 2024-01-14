مصادر تكشف لـ"البوابة نيوز" كواليس إقالة رئيس هيئة الدواء من منصبه

حصلت “البوابة نيوز” على تفاصيل إقالة الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء من منصبه كرئيس للهيئة، وذلك علي إثر مخالفات جسيمة متعلقة بصحة المواطنين نسبت للمذكور إبان رئاسته للهيئة.

وكشفت المصادر أن النيابة الإدارية انتهت من تحقيقاتها في القضية رقم 244 لسنة 2020 رئاسة الهيئة وذلك بالتحقيقات التى أجراها المستشار حلمى العمدة عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة إلى وجود مخالفات جسيمة ارتكبت من عدد ستة من قيادات الهيئة والمستشار القانوني والأمين العام للهيئة بما يضر بصحة المواطنين وسحب عينات الادوية المخالفة بناء علي تحقيقات النيابة.

ومن جانبه أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة قيادات هيئة الدواء الي المحاكمة التأديبية العاجلة وعرض الأوراق على رئيس مجلس الوزراء للنظر في المخالفات المنسوبة إلى الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء لكونه يشغل درجة وزير وبناء عليه قرر رئيس مجلس الوزراء عدم التجديد له، في خطوة على صعيد مواجهة الفساد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بتعيين الدكتور علي الغمراوى رئيسا لهيئة الدواء، بدلا من الدكتور تامر عصام .