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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الامم الافريقية2023.. هدفان في دقيقة لمنتخب موزمبيق في مرمى الفراعنة

منتخب مصر
منتخب مصر
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تمكن منتخب موزمبيق من إحراز هدفي التعادل والتقدم خلال دقيقة واحدة في شباك منتخب مصر في المباراة التي تقام ببن الفريقين في أولى مباريات الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا
ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر
وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي
المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو
المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

منتخب مصر أمم إفريقيا مباراة موزمبيق