أستاذ علوم سياسية يعدد جهود مصر لدخول المساعدات لغزة

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مصر لم تبخل على مساعدة الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم للقطاع المنكوب، حيث أسهمت مصر بأكثر من 75% من المساعدات التي دخلت لغزة

وأضاف "الحرازين"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن منذ اللحظة الأولي للأزمة الفلسطينية، استطاعت مصر أن تجمع العديد من المساعدات الإنسانية، مشيرًا أن حجم المساعدات من جانب مصر لم تقدمه دولة أخرى.

ونوه أستاذ العلوم السياسية، أن مصر لم تغلق معبر رفح، بل ساهمت في فتح المعبر، والعمل على ترميم الطريق الذي تم قصفه من جانب قوات الإحتلال الإسرائيلي، المؤدي لغزة من أجل تسهيل الطريق على الشاحنات.

أشار "الحرازين"، أن مصر وقفت وقفة صمود وضغط على الجانب الإسرائيلي، من خلال اشتراط خروج الأجانب والعالقين مقايل دخول المواد الغذائية والطبية.