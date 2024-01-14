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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس أمم أفريقيا 2023.. مصر وموزمبيق انطلاق الشوط الثاني

منتخب مصر
منتخب مصر
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انطلق الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب موزمبيق في المباراة التي تقام بين الفريقين في أولى مباريات الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار.
وكان قد أنهي الفراعنة الشوط الاول بهدف دون رد.

أحرز الهدف اللاعب مصطفى محمد خلال الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا
ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر
وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي
المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو
المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

منتخب مصر مباراة موزمبيق الشوط الثاني