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الأحد 14 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم أفريقيا 2023.. منتخب أنجولا يخوض تدريبه الأخير استعدادا لمواجهة الجزائر

من تدريب منتخب أنجولا
من تدريب منتخب أنجولا اليوم
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خاض منتخب أنجولا، تدريباته اليوم الأحد، وذلك استعدادا لموقعة الجزائر، في الجولة الأولي للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار، في اللقاء المقرر له غدا الإثنين . 

وتضم المجموعة الرابعة بكاس أفريقيا منتخبات، الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنجولا . 

من تدريب منتخب أنجولا اليوم

وتعد المشاركة الحالية لمنتخب أنجولا هي التاسعة له في بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث سبق أن شارك في البطولة 8 مرات من قبل، خرج من 6 منهم من الدور الأول، بينما وصل في بطولتي 2008 و2010 إلي ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا .

بينما توج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا في مناسبتين من قبل وذلك أعوام، 1990، و2019 .

منتخب أنجولا الجزائر كأس أمم أفريقيا أيمن مصطفى