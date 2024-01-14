أمم أفريقيا 2023.. منتخب أنجولا يخوض تدريبه الأخير استعدادا لمواجهة الجزائر

خاض منتخب أنجولا، تدريباته اليوم الأحد، وذلك استعدادا لموقعة الجزائر، في الجولة الأولي للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار، في اللقاء المقرر له غدا الإثنين .

وتضم المجموعة الرابعة بكاس أفريقيا منتخبات، الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنجولا .

من تدريب منتخب أنجولا اليوم

وتعد المشاركة الحالية لمنتخب أنجولا هي التاسعة له في بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث سبق أن شارك في البطولة 8 مرات من قبل، خرج من 6 منهم من الدور الأول، بينما وصل في بطولتي 2008 و2010 إلي ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا .

بينما توج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا في مناسبتين من قبل وذلك أعوام، 1990، و2019 .