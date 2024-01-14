الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتقدم على توتنهام في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر يونايتد على ضيفه توتنهام، بنتيجة 2-1، خلال مجريات الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب أولد ترافورد، في قمة مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح الدنماركي راسموس هويلوند، التهديف مبكرا لفريق مانشستر يونايتد بعد 3 دقائق فقط، وتعادل البرازيلي ريتشارلسون لفريق توتتنهام في الدقيقة 19، لكن عاد الشياطين الحمر للتقدم بتسجيل الهدف الثاني من خلال ماركوس راشفورد في الدقيقة 40.

وسيطر مانشستر يونايتد على مجريات الشوط الأول، وخلق العديد من الفرص الخطيرة، بينما اكتفى توتنهام بالرد على فترات متقطعة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: آرون فان بيساكا، رافايل فاران، جوني إيفانز، ديوغو دالوت

الوسط: كوبي ماينو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز

الهجوم: ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل تحسين ترتيبه في جدول الترتيب، والتقرب من المنافسة على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.