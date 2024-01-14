بسبب 5 آلاف جنيه.. مقتل شاب على يد ابن عمه فى بولاق الدكرور

فى واحدة من الجرائم المروعة التى هزت منطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، نشبت مشاجرة بين المتهم الذى يدعى "محمد. س"، ٢٥ عامًا، مقاول، والمجنى عليه، الذى يدعى "أحمد. م"، ٢٧ عامًا، بسبب رفض الضحية سداد مبلغ مالى بلغ خمسة آلاف جنيه، وذلك بعدما اقترضه من المتهم، الحادثة الدموية أثارت استياء السكان وكشفت عن جوانب مظلمة فى التعاملات المالية والأوضاع الاجتماعية بالمنطقة.

وفقًا للتحقيقات الأولية، كان المتهم يعانى من ضائقة مالية شديدة، حيث قام بطلب قرض مالى قدره خمسة آلاف جنيه من ابن عمه الذى يعمل مقاولًا أيضًا، ورغم تقديم المبلغ للمتهم، إلا أنه رفض سداد الدين بحجة عدم توافر الأموال.

تصاعدت التوترات بين الطرفين حتى وصلت إلى نقطة الانفجار عندما قرر المقاول اللجوء إلى العنف للحصول على مستحقاته، وفى لحظة غير متوقعة، قام المتهم بارتكاب جريمة القتل البشعة، متسببًا فى مأساة لا يمكن تصورها لعائلة الضحية.

وبعد ارتكاب الجريمة، تمكنت السلطات المحلية من القبض على المتهم بسرعة، وأثناء التحقيق اعترف بجريمته الشنيعة.

وتعكس الحادثة تحديات الحياة الاقتصادية فى ظل الظروف الصعبة، وتدفع البعض للتساؤل عن ضرورة مراجعة القوانين وتعزيز الوعى المجتمعى للتصدى له.

ومن جانبه، قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع، إن الخلافات المالية تعد من أكثر الأسباب شيوعًا للجرائم فى المجتمع المصري، ففى الآونة الأخيرة، شهدت البلاد العديد من الجرائم التى وقعت بسبب خلافات مالية بسيطة.

وإذا لم يتمكن الطرفان من حل الخلاف بالطرق السلمية، فيمكن اللجوء إلى القضاء، الذى سيصدر حكمًا عادلًا يحقق حقوق الطرفين.