ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة نقل بنفق الشهيد أحمد حمدى

حصلت “البوابة نيوز” على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بنفق الشهيد أحمد حمدى، اليوم الأحد، وتم نقل المصابين الى المجمع الطبي.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس قد تلقت إخطارا قوات الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل رقم ص ه‍ د 8736 محملة بعمال لأعمال المقاولات.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بالسويس بالدفع ب ١٥ سيارة إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث الى المجمع الطبي.

وقال مصدر طبي فى السويس، إن المصابين هم، إيهاب محمد أحمد ٢٣ ع، اشتباه كسر بالزراع الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، علي محمد محمد ٢١ عاما، الجناين العمدة، اشتباه كسر بالترقوه اليسري والساق اليمني وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم، عبدالرحمن حمدي عبده ٢٣ عاما الجناين ابوسيال اشتباه كس بالعمود الفقري وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم، سامح رمضان عبدالحق ٤٢ عاما الجناين ابوحشين اشتباه كسر بالزراع اليمني وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم، وطلال محمد عبدالعزيز 7 سنوات الجناين اشتباه كسر بالزراع اليسري وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم، محمد عبدالعزيز محمود ٣٤ عاما الجناين ابوحشين، اشتباه كسر بالزراع اليسري وجرح قطعي بالراس وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم.

وأضاف المصدر، كما أصيب سيد عبدالمنعم فاوي ٣٠ عاما ابوسيال الجناين، بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، خالد عبدالله محمد ٤٥ عاما، الجناين ابوحسين، محمد جمال محمد

27 سنه الجناين الشلوفه، اشتباه كسر بالساق اليسري العمود الفقري وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، احمد سمير حامد محمد ٢٣ عاما الجناين ابوعارف اشتباه نزيف داخلي بالمخ وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم، ابوالحسن سالم صديق ٢٧ عاما، الجناين ابوسيال، اشتباه خلع بالكتف الايمن وجرح قطعي بالراس وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، صبحي محمد عبدالباري ٥٧ عاما بنها قليوبيه، اشتباه خلع بالكتف الأيسر وجرح قطعي بالراس وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم، محمد ابراهيم رشوان ٢٣ عاما

الجناين العمده اشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، محمد احمد ابراهيم محمود 23 عاما الجناين العمده اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم، محمد خميس احمد، 39 عاما الجناين ابوحشين سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم.