"القاصد" يرأس لجنة اختيار الوظائف القيادية من الأمناء المساعدين ومديري العموم بجامعة المنوفية

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأحد، لجنة اختيار الوظائف القيادية من الأمناء المساعدين ومديري العموم بالإدارة العامة للجامعة والكليات.

كما ضمت عضوية اللجنة الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاطف الفقی وكيل كلية الحقوق، والدكتور أشرف شمس الدين أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق جامعة بنها، والدكتور عبد العزيز مرزوق أستاذ الإدارة بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، والدكتور إبراهيم سليم عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة مدينة السادات.

وأشار الدكتور أحمد القاصد، إلي أن اللجنة تختص بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والنظر في الاختيار من بين المتقدمين، وتقويم أداء شاغلي هذه الوظائف عند التجديد.

وأوضح رئيس الجامعة أن اللجنة استقبلت اليوم ١٤ من المتقدمين لشغل وظائف رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والأمناء المساعدين.

وأكد على أن الجامعة تسعى دائما لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.