غدر الصحاب.. شيطان البحيرة يقتل صديقه طمعًا فى سرقة دراجته النارية

«الرفيق قبل الطريق» حكمة يرددها الآباء والأمهات دائمًا، لحث أبنائهم على اختيار الصديق الصالح والابتعاد عن رفيق السوء، لكن مع مرور الوقت، تحول الأمر إلى سراب فى أذهان الأبناء، فأسلموا أنفسهم لأصدقاء يرفعون شعار «مفيش صاحب يتصاحب»، لينتهى الأمر بقتلهم على أيديهم، بسبب خلافات مالية بسيطة أو صراع على قلب فتاة، فى جرائم قتل مروعة عنوانها «الغدر والطمع» ضاربين بـ«عشرة السنين»، عرض الحائط، وهو ما حدث مؤخرا داخل مركز أبوحمص التابع لمحافظة البحيرة، بعدما تجرد شاب من الإنسانيه وتحول لـ «شيطان» وقام بقتل صديقه بطريقة بشعة من أجل سرقته.

البداية

قبل نحوعدة سنوات تعرف «المجنى عليه» على «القاتل» داخل القرية وبعد فترة قصيرة توطدت العلاقة بينهما وبات لا يفرقهما إلا الذهاب للنوم فى المساء، دون أن يدرى أن صديقه تجرى فى دمائه النذالة والحقد عليه لا سيما بعدما حصل الضحية على وظيفة عمل تدر عليه مبلغ مالى كبير استطاع من خلالها شراء دراجة نارية حلم بشرائها، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لم يتأخر يوما عن مساعدة المتهم ماديا عند حاجته للمال وقبل أن يطلب منه فكان يبادر بإعطائه المال.

غدر وخيانة

مطلع الأسبوع الجارى، تلقى المجنى عليه اتصالا هاتفيا من الصديق الخائن وطلب منه التوجه معه إلى مكان وهمى أرشده إليه محدثا إياه قائلا: «هات المكنة وتعالى نروح مشوار لأحد الأقارب فى قرية مجاورة»، وعلى الفور استقل الشاب دراجته الناريه وأسرع لإنجاز طلب صديقه، وعند وصوله تبادلا التحية وسط وصلة من المزاح، ثم انطلقا نحو كتابة السطر الأخير من حياته بعدما استقل الجانى الدراجة خلفه، وخلال سيره طلب منه القاتل التوقف فى منطقة نائية بعيدة عن النطاق العمرانى لقضاء حاجته مستغلا عدم مرور أحد من تلك المنطقة فى ذاك الوقت المتأخر من الليل، وأخرج من طيات ملابسه سلاح أبيض وسدد لصديقه عدد من الطعنات أودت بحياته فى الحال، ولم تمر سوى ثوان فكر خلالها المتهم فى كيفية التخلص من جثة صديقه، ولم يجد أمامه غير إلقائها فى المصرف المائى الذى يمر بجوار مسرح الجريمة، ثم استولى على دراجته النارية و٣ هواتف محمولة، مبلغ مالى وفر هاربا.

تغيب وبلاغ للشرطة

مع صول عقارب الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، تسلل القلق لقلب شقيق الضحية بسبب تأخر أخيه عن المنزل وعدم عودته على غير عادته وإغلاق هاتفه المحمول، فذهب مع مجموعة من الجيران يبحث عن شقيقه الغائب لكن دون جدوى « كأنه فص ملح وداب» ومع مطلع الشمس معلنة عن نهار جديد توجه نحو مركز شرطة أبوحمص بمديرية أمن البحيرة وحرر محضرا بتغيب شقيقه لتبدا بعدها سلسلة من الأحداث.

كشف المستور

بعد تلقى البلاغ وبالعرض على رئيس مباحث المركز شكل فريق بحث مع معاونيه وعدد من المصادر الشرطية السرية لكشف غموض الواقعة، وكانت أولى خطواتهم هى فحص علاقات الضحية والتأكد من عدم وجود خلافات بينه وآخرين، إلا أن التحريات أكدت أن المجنى عليه يتمتع بدماثة الخلق وحب الجميع، وهنا جاءت الخطوة الثانية بتتبع خط سيره لتؤكد التحريات ظهوره مع القاتل قبل اختفائه.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية فى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف أنه حال استقلاله رفقة الـمجنى عليه الدراجة النارية خاصته وسيرهما بإحدى الطرق قام بمغافلته والتعدى عليه بسلاح أبيض «سكين» وإحداث إصابته التى أودت بحياته من أجل سرقته، وأرشد عن مكان إلقاء جثة المجنى عليه، والسلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة والمسروقات، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.