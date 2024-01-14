تفاصيل حالة هاني سعيد الصحية بعد دخوله العناية المركزة

تعرض هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية وتم نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى، لتلقي العلاج والاطمئنان على حالته الصحية.

وفقد سعيد الوعي بشكل مفاجئ اليوم الأحد، وتم نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة، وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية بالعناية المركزة بعدما خضع لفحوصات طبيبة مكثفة وكونسلتو طبي، وتم التوصية بوضعه تحت الملاحظة لمتابعة حالته الصحية والاطمئنان عليه.

يذكر أن هاني سعيد تعرض لضغوطات كبيرة خلال الأيام الماضية نظرا لارتباطه بالعديد من المهام العملية مع ناديه.

كان نادي بيراميدز خسر لقب بطولة كأس السوبر المصري مؤخرا، بعد الهزيمة من فيوتشر في نصف النهائي بركلات الترجيح، واكتفي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.