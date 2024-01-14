افتتاح معرض المحلة الكبرى بأسعار مخفضة في الإسكندرية

افتتح وكيل وزارة التموين بالإسكندرية ورئيس الاتحاد العام للتعاون الاستهلاكى معرض المحلة الكبرى و مصنع ٩٩ لعام ٢٠٢٤ بمقر جمعية بترول أبو قير، وذلك لعرض منتجات المفروشات والبطاطين والمفارش والفوط الأدوات المنزلية من أطقم الحلل و الأواني و كذلك البدل الرجالى.

وتفقد اليوم السيد المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية والدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاون الاستهلاكى، والمرافقين أجنحة المعرض وتم استعراض جودة الخامات و الأسعار المعلنة التي تنافس مثيلتها في الأسواق الخارجية، رافقهم قيادات الاتحاد العام للتعاون الاستهلاكى والمهندس عبد المعز ليلة رئيس مجلس إدارة شركة بترول ابو قير والعضو المنتدب.

يستمر المعرض لمدة ١٠ أيام بمقر جمعية بترول ابو قير مول الملتقى بسيدى جابر خلف المحطة و ذلك لجميع المواطنين.