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الأحد 14 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح معرض المحلة الكبرى بأسعار مخفضة في الإسكندرية

افتتاح معرض المحلة
افتتاح معرض المحلة الكبرى منتجات المفروشات
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افتتح وكيل وزارة التموين بالإسكندرية ورئيس الاتحاد العام للتعاون الاستهلاكى معرض المحلة الكبرى و مصنع ٩٩ لعام  ٢٠٢٤ بمقر جمعية بترول أبو قير، وذلك لعرض منتجات  المفروشات والبطاطين والمفارش والفوط الأدوات المنزلية من أطقم الحلل و الأواني و كذلك البدل الرجالى.

وتفقد  اليوم السيد المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية والدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاون الاستهلاكى، والمرافقين أجنحة المعرض وتم استعراض جودة الخامات و الأسعار المعلنة  التي تنافس مثيلتها في الأسواق الخارجية، رافقهم قيادات الاتحاد العام للتعاون الاستهلاكى والمهندس عبد المعز ليلة رئيس مجلس إدارة شركة بترول ابو قير والعضو المنتدب.

 يستمر المعرض لمدة ١٠ أيام بمقر جمعية بترول ابو قير مول الملتقى بسيدى جابر خلف المحطة و ذلك لجميع المواطنين.

 

الإتحاد التعاونى الاستهلاكى الأسواق الخارجية الأدوات المنزلية الاتحاد التعاوني التجارة الداخلية المهندس أحمد ابراهيم رئيس الإتحاد العام وزارة التموين و التجارة الداخلية