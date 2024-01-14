أحمد عبدالقادر يبدأ المرحلة الثانية من التأهيل في تدريبات الأهلي

بدأ أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة من التأهيل بسبب الإصابة التي يعاني منها في الفترة الأخيرة.

وأجرى عبدالقادر تدريبا تأهيليا على هامش مران الأهلي اليوم الأحد، بالجري حول الملعب مع الخضوع لفقرة أحمال بدنية وسرعات ‏محددة، ضمن البرنامج ‏التأهيلي الذي يقوم به تحت إشراف الجهاز الطبي.‏

يذكر أن أحمد عبد القادر تعرض لإصابة فى العضلة الخلفية خلال مران الفريق في الفترة الأخيرة قبل كأس العالم للأندية وغاب عن صفوف الفريق.

وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز ‏الجميع للارتباطات القادمة.‏

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كان الأهلي قد عاد لاستئناف تدريباته مؤخرًا، بعد الفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، والحصول على الميدالية ‏البرونزية ‏في ‏كأس العالم للأندية بالسعودية، ويواصل تحضيراته للمرحلة المقبلة.‏