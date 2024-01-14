الدوري الإنجليزي.. فيرنر يقود هجوم توتنهام أمام مانشستر يونايتد

يحل توتنهام ضيفًا على مانشستر يونايتد، على ملعب "أولد ترافورد"، في قمة مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة مانشستر يونايتد، حيث دفع بتشكيل يضم العديد من النجوم، على رأسهم تيمو فيرنر، الذي انضم إلى الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، ديستني أودوجي

الوسط: بيير اميل هوبيرج، رودريجو بيتانكور، أوليفر سكيب، بيرنان جونسون

الهجوم: ريشارليسون، تيمو فيرنر

ويحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

ويسعى توتنهام لتحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل الحفاظ على ترتيبه في المراكز الأربعة الأولى، ومواصلة المنافسة على المربع الذهبي.

أما مانشستر يونايتد، فيسعى لتحقيق الفوز أيضًا، من أجل تحسين ترتيبه في جدول الترتيب، والاقتراب من المنافسة على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.