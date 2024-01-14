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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم أفريقيا.. لاعبو الفراعنة يجرون عمليات الإحماء استعدادا لموزمبيق

منتخب مصر
منتخب مصر
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يجري لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عمليات الإحماء استعدادا لمواجهة منتخب موزمبيق بعد قليل، في أولى مواجهات الفراعنة ببطولة الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد.

ويخوض  البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم المباراة بتشكيل مكون من:
محمد الشناوي - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - محمد حمدي - حمدي فتحي - محمد النني - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - محمود تريزيجيه - مصطفى محمد. 

منتخب مصر أمم إفريقيا