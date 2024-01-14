الدوري الإنجليزي.. تشكيل ناري لمانشستر يونايتد أمام توتنهام

يستقبل مانشستر يونايتد نظيره توتنهام، مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، في مباراة قوية منتظرة من قبل عشاق كرة القدم في العالم، في قمة مواجهات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة توتنهام، حيث دفع بتشكيل ناري يضم العديد من النجوم، على رأسهم كريستيان إريكسن، الذي عاد إلى صفوف الفريق هذا الموسم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: آرون فان بيساكا، رافايل فاران، جوني إيفانز، ديوغو دالوت

الوسط: كوبي ماينو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز

الهجوم: ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل تحسين ترتيبه في جدول الترتيب، والتقرب من المنافسة على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.