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الأحد 14 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه الفيوم تنظم ندوة توعية ورشة لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة

جانب من التوعيه
جانب من التوعيه
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نظمت إدارة التوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بإشراف المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس الشركة، ندوة توعية مائية وورشة تعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة للسيدات المترددات على القافلة الطبية بقرية كحك بحري بمركز يوسف الصديق. 

جاء ذلك بالتعاون مع إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بالفيوم ضمن برنامج الشركة لنشر الوعي المائي لدى كافة فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات الشريكة. 

وأوضح “النجار” أن ندوات التوعية تهدف لرفع الوعي المائي ونشر الثقافة المائية لدى المواطنين وإكسابهم المهارات والأساليب السليمة في التعامل مع الاستخدامات اليومية للمياه وترشيد استهلاكها والحفاظ على كل قطرة ماء من الاهدار والتعريف بالقطع الموفرة كأحد أهم وسائل ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على مواردنا المائية من التلوث. 

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مياه الفيوم ندوة توعية مائية ورشة تعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة قرية كحك بحري بالفيوم مديرية الصحة بالفيوم