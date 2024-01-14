حماس وجدية في تدريب فيوتشر استعدادا لمواجهة سموحة بكأس الرابطة.. صور

واصل فريق فيوتشر بقيادة مدربه البرتغالي ريكادرو فورمورسينيو، اليوم الأحد، تدريباته استعدادا لموقعة سموحة السكندري، في الجولة الثانية لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، بعد غد الثلاثاء.

من تدريب فيوتشر اليوم الأحد

وشهد مران اليوم تركيز الجهاز الفني على رفع المعدلات البدنية للاعبين من خلال خوض تدريبات بدنية قوية، مع خوض اللاعبين بعض الفقرات الفنية وتدريبات الكرة.

مدرب فيوتشر مع اللاعبين اليوم الأحد

وعقد البرتغالي ريكاردو فورمورسينيو، مدرب فريق فيوتشر، جلسة مع اللاعبين، وذلك من أجل تحفيزهم، ومطالبتهم بالعودة لطريق الانتصارات بالفوز على سموحة بعد غد الثلاثاء، والمضي قدما نحو التأهل من هذه المجموعة والتتويج بكأس الرابطة للمرة الثانية في تاريخ النادي.

مشاركة ناصر ماهر في تدريبات اليوم الأحد

وشهد مران فيوتشر اليوم الأحد، مشاركة اللاعب ناصر ماهر بالتدريبات، نافيا الأنباء التي تتردد عن تمرده ورفضه خوض التدريبات من أجل الضغط على إدارة فيوتشر بالموافقة على رحيله للزمالك.

وكان فريق فيوتشر قد خسر الجولة الأولي في مجموعته الأولي ببطولة كأس الرابطة، أمام فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 على استاد القاهرة الدولي.

من تدريب فيوتشر اليوم الأحد

وتضم المجموعة الأولي ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة فرق، سموحة السكندري، فيوتشر، الاتحاد السكندري، بلدية المحلة.

وتوج فيوتشر بكأس الرابطة من قبل في مناسبة واحدة وذلك في نسخة 2022 على حساب فريق غزل المحلة في المباراة النهائية.