أستون فيلا وإيفرتون يتعادلان في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

حسم التعادل السلبي مواجهة فريقي أستون فيلا وإيفرتون، والتى أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ أستون فيلا المباراة بضغط مكثف على مرمى إيفرتون، ونجح في خلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل، لكن تألق حارس المرمى، حال دون ذلك.

وفي المقابل، سعى إيفرتون للرد على ضغط أستون فيلا، وتمكن من خلق بعض الفرص الخطيرة، لكن دفاع أستون فيلا تصدى لها ببراعة.

وواصل الفريقان تبادل الفرص حتى نهاية الشوط الأول، دون أن يتمكن أي منهما من تسجيل هدف.

وفي الشوط الثاني، استمرت الندية بين الفريقين، وسنحت العديد من الفرص للتسجيل، لكن التوفيق غاب عن كل منهما.

وحاول أستون فيلا في الدقائق الأخيرة من المباراة تسجيل هدف الفوز، لكن إيفرتون دافع ببسالة وتصدى لكافة المحاولات.

وبهذ التعادل، احتل أستون فيلا المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف فقط خلف مانشستر سيتى، بينما يأتى إيفرتون فى المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة.