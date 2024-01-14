ملكة الدنمارك توقع مرسوم تنحيها رسميًا لنجلها الأمير فريدريك

تعيش دولة الدنمارك حدثًا تاريخيًا، لم يحدث منذ نحو 900 عام، فاليوم الأحد تنازلت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية طواعية عن العرش بمرسومًا رسميًا، لكي تمهد الطريق لابنها فريدريك العاشر بتولي الحكم.

حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية الدنماركية (دي. ر.)، وقعت الملكة مرسوم التخلي خلال اجتماع للحكومة الدنماركية في قصر كريستيانسبورج، وتم تقديم الوثيقة للملكة وهي جالسة إلى طاولة هائلة مغطاة ببساط أحمر جلس حولها أعضاء الأسرة الملكية وأعضاء الحكومة، وأيضا ولي العهد الأمير فريدريك ونجله الأمير كريستيان والذي سيصبح ولي عهد الدنمارك ووريث العرش فيما بعد.

وتعتبر مارجريت (83 عاما) هي أول ملكة دنماركية تتخلى عن العرش طواعية منذ نحو 900 عام، حيث حدث ذلك عام 1146م عندما تنحي الملك إريك الثالث لكي يدخل الدير.