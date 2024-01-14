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الأحد 14 يناير 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نيجيريا وغينيا الاستوائية يتعادلان 1-1 في افتتاح كأس الأمم الإفريقية

نيجيريا وغينيا الاستوائية
نيجيريا وغينيا الاستوائية
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انتهى لقاء منتخب نيجيريا بنظيره غينيا الإستوائية، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب "الحسن واتارا"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، التى تستضيفها كوت ديفوار فى الفترة من 13 يناير الجارى وحتى 11 فبراير المقبل.

افتتح إيبان سالفادور التهديف فى المباراة لصالح منتخب غينيا الإستوائية فى الدقيقة الـ 36، وجاء الرد سريعا للمنتخب النيجيرى عن طريق اللاعب فيكتور أوسيمين فى الدقيقة الـ 38 من عمر اللقاء.

بهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة فى رصيده ليصبح رصيد المنتخب النيجيرى نقطة ومثله غينيا الإستوائية.

وتضم المجموعة الأولى كل من منتخبات كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور، ومتصدر المجموعة بثلاث نقاط، على غينيا بيساو، ونيجيريا وغينيا الإستوائية.

كأس الأمم الإفريقية 2023 غينيا الإستوائية نيجيريا