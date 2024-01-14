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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد جامعة مانشستر لطب الأسنان لتعظيم التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، وفد جامعة مانشستر بإنجلترا، خلال زيارته لبرنامج المنصورة - مانشستر بكلية طب الأسنان بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور ياسر لطفى عميد كلية طب الأسنان،  الدكتورة رضوى عميرة مدير البرنامج. 

فيما ضم وفد جامعة مانشستر البروفيسور جوليان ياتس Julian Yates- نائب عميدكلية طب الأسنان، الدكتور: ماناس ديف Manas Daveمسؤول التقييم، البروفيسور: سيوبهان باريSiobhan Barry - مدير مرحلة الدراسات العليا، الدكتور: نيل باتل Neil Patel- مدير المقررات.   

وتأتى زيارة وفد جامعة مانشستر بانجلترا، لمتابعة العملية التعليمة ببرنامج المنصورة - مانشستر لطب الأسنان بجامعة المنصورة، كما تم مناقشة تنشيط التبادل الطلابى وتعظيم التعاون فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

ومن جانبه أكد الدكتور شريف يوسف خاطر على اهتمام جامعة المنصورة بالشراكة مع  الجامعات الدولية والمرموقة لتطوير برامجها التعليمية والعلمية بالمعايير الدولية، مما ينعكس بقوة على جودة المخرج التعليمي، وأن مثل هذه البرامج الحديثة من شأنها جذب أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين للحصول على الدرجات العلمية الدولية من جامعة المنصورة، والذى يسهم بفاعلية فى زيادة مصادر تمويل الجامعة وتوفير الإمكانات التعليمية لتطوير المعامل وطرق التعليم الحديثة.

وأوضح الدكتور ياسر لطفى  أن هناك تنسيق كامل والالتزام بالخطة والبرنامج الدراسي لجامعة مانشستر، والتى أسهمت فى تطوير كلية طب الأسنان وتقديم خدمة تعليمية متطورة ومتميزة بالمعايير العالمية.

وأشار إلى أنه تم البدء بهذا البرنامج لطب الأسنان مع جامعة مانشستر وقبول الطلاب من بداية العام الجامعى 2017/2018 ويعد أول برنامج نوعى وتوأمة مع جامعة أجنبية على مستوى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية.

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