تعرف على موعد مباراة فيوتشر وسموحة بالجولة الثانية لكأس الرابطة

ينتظر فريق فيوتشر بقيادة مدربه البرتغالي ريكاردو فورمورسينيو، مباراة قوية أمام نظيره سموحة السكندري، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ومن المقرر أن يقام لقاء فيوتشر وسموحة، في الساعة الخامسة من مساء بعد غد الثلاثاء، وذلك على استاد الإسكندرية.

كان فريق سموحة قد خسر الجولة الأولي في المجموعة أمام بلدية المحلة بنتيجة 1-0، كما خسر فيوتشر في نفس الجولة أمام الاتحاد السكندري بنفس النتيجة.

وتضم المجموعة الأولى ببطولة كأس رابطة الأندية فرق، سموحة السكندري، بلدية المحلة، فيوتشر، الاتحاد السكندري.