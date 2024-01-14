نهائى بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش 2024 يشعل الصراع على التصنيف العالمى

يشعل نهائى بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش 2024، فى منافسات الرجال والسيدات، الصراع على قمة التصنيف العالمى فى الجانبين، بعد تأهل هانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة، لمواجهة نور الشربينى لاعبة سبورتينج، والدجلاوى مازن هشام ينافس مصطفى عسل لاعب الأهلى، فى المباراة النهائية اليوم.

ويحتل التايجر مصطفى عسل المرتبة الثانية عالميًا، ومازن هشام فى المركز الرابع عالميًا فى تصنيف الرجال، بينما تحتل نور الشربينى صدارة التصنيف بدون منازع، وهانيا تحتل الوصافة.

ففى منافسات السيدات:

تتصدر نور الشربينى التصنيف بمتوسط 2،015 نقطة، وفى حال فوزها باللقب يرتفع إلى 2،070.

هانيا الحمامى فى المركز الثانى بمتوسط 1،484 نقطة، وفى حالة فوزها باللقب ترتفع إلى 1،538 نقطة تحافظ بها على المركز الثانى حتى نهاية يناير.

وتسعى هانيا الظفر باللقب لملاحقة نوران جوهر لها والتى تحتل المركز الثالث بمتوسط 1،447 نقطة.

وفى منافسات الرجال:

يشهد التصنيف القادم صعود كريم عبد الجواد إلى المركز الخامس بدلا من مصطفى عسل ويستمر محمد الشوربجى فى المركز الرابع ونقاطهم كالتالى: