أمم أفريقيا 2023.. مدافع بوركينا فاسو: لا أعرف منتخب موريتانيا جيدا.. ومستعدون للبطولة

تحدث إيسوفو دايو مدافع منتخب بوركينا فاسو، عن استعدادات فريقه لمواجهة موريتانيا بعد غد الثلاثاء، في الجولة الأولي للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا، التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

وقال دايو في تصريحات صحفية اليوم الأحد: “نستعد لبطولة أفريقيا بقوة، ونأمل في الظهور بشكل مميز والتأهل من المجموعة”.

وتابع: “مباراتنا الأولي أمام منتخب موريتانيا، لا أعرف المنتخب الموريتاني جيدا وداخل قارة أفريقيا لا يمكن توقع طرق اللعب، لكننا سنخوض اللقاء أمام موريتانيا من أجل الفوز وحصد أول ثلاث نقاط بالمجموعة”.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات، الجزائر، بوركينا فاسو، أنجولا، موريتانيا، على أن يقام لقاء الجزائر وأنجولا غدا الإثنين بالجولة الأولي، فيما يقام لقاء بوركينا فاسو وموريتانيا بعد غد الثلاثاء .