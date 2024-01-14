الاتفاق السعودي يصل أبوظبي استعدادا للمشاركة في بطولة الوحدة الودية

وصل منذ قليل فريق نادي الاتفاق السعودي إلي أبوظبي، استعدادًا للمشاركة في بطولة الوحدة الودية، المقرر إقامتها في الفترة من خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري.

ويشارك في بطولة الوحدة الودية 4 فرق وهم الزمالك و الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وعبر عمر عبد العزيز، مدير العلاقات العامة بنادي الاتفاق السعودي، عن سعادته بتواجده في أبوظبي والمشاركة في بطولة تضم عدد من الأندية القوية.

ويضم نادي الاتفاق السعودي عدد كبير من نجوم العالم على رأسهم الإنجليزي هيندرسون لاعب ليفربول الإنجليزي السابق والهولندي فينالدوم، بخلاف المدرب الكبير ستيفن جيرارد.

ووجه عبدالعزيز الشكر إلي حازم فتوح رئيس الشركة المنظمة للبطولة هابي سيزونس، على حسن الاستقبال والحفاوة التي رأها منذ وصوله إلي أبو ظبي قادما من السعودية.