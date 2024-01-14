نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في الصف

أجري ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم الاحد جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الصف .

شملت الجولة تفقد مشروع محطات رفع مياه الصرف الصحي الأقواز والفهمين ومحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بعرب الحصار القبلي وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف علي جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها ،وجاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وجه الشهابي بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل محطات الصرف الصحي تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية لتحسين وتطوير مستوي معيشة أهالينا في القرية كما عقد نائب المحافظ اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح وذلك بالمقر الأداري للمشروع بمركز الصف وبحضور ممثلي الشعبة الهندسية للقوات المسلحة والمكاتب الأستشارية والجهات المعنية المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية

شدد نائب المحافظ على المتابعة المستمرة لسير العمل بكافة المشروعات الجاري تنفيذها للانتهاء منها في الموعد المحدد لها ودخولها الخدمة والالتزام بالمواصفات المطلوبة.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية العميد علي عبدالله حامد رئيس مركز الصف والمهندس محمد عبد العظيم المنسق العام بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عادل شلبي المشرف العام على قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياه الجيزة والمهندس محمود عبد المهدي مدير عام الصرف الصحي بالصف وأطفيح ومسؤلي المكاتب الاستشارية والشركات المنفذة للأعمال.