كأس الرابطة.. موقف فيوتشر في مجموعته قبل مواجهة سموحة

يستعد فريق فيوتشر بقيادة مدربه البرتغالي ريكاردو فورمورسينيو، لمباراة سموحة، بعد غد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولي ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة .

ويقع فيوتشر قبل مواجهة سموحة في المركز الثالث للمجموعة بدون رصيد من النقاط، فيما يتصدر المجموعة الاتحاد السكندري برصيد 3 نقاط، ويحل ثانيا بلدية المحلة بنفس رصيد النقاط 3، فيما يتذيل المجموعة فريق سموحة بدون نقاط .

وخسر فريق فيوتشر مباراته الأولي بكأس الرابطة على استاد القاهرة الدولي أمام فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0، ويأمل في التعويض والعودة للانتصارات مرة أخرى بداية من مواجهة فريق سموحة السكندري بعد غد، في اللقاء الذى سيقام بالإسكندرية .