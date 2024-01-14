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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الرابطة.. موقف فيوتشر في مجموعته قبل مواجهة سموحة

فيوتشر
فيوتشر
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يستعد فريق فيوتشر بقيادة مدربه البرتغالي ريكاردو فورمورسينيو، لمباراة سموحة، بعد غد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولي ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة . 

ويقع فيوتشر قبل مواجهة سموحة في المركز الثالث للمجموعة بدون رصيد من النقاط، فيما يتصدر المجموعة الاتحاد السكندري برصيد 3 نقاط، ويحل ثانيا بلدية المحلة بنفس رصيد النقاط 3، فيما يتذيل المجموعة فريق سموحة بدون نقاط .

وخسر فريق فيوتشر مباراته الأولي بكأس الرابطة على استاد القاهرة الدولي أمام فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0، ويأمل في التعويض والعودة للانتصارات مرة أخرى بداية من مواجهة فريق سموحة السكندري بعد غد، في اللقاء الذى سيقام بالإسكندرية .

فيوتشر سموحة كأس رابطة الأندية المحترفة أيمن مصطفى