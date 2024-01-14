الذهب يرتفع 10 جنيهات في محلات الصاغة اليوم الأحد

ارتفع سعر الذهب في مصر، اليوم الأحد، بمقدار 10 جنيهات، مقارنة بما كان عليه في نهاية الأسبوع الماضي في محلات الصاغة.

ووصل سعر كيلو الذهب 3.702 مليون جنيه للبيع و3.8 مليون جنيه للشراء، وعيار 14 لنحو 2160 جنيها للبيع و2187 جنيها للشراء، وعيار 18 الي 2777 جنيها للبيع و2811 جنيها للشراء.

كما سجل عيار 21 حوالي 3240 جنيه للبيع و3280 جنيه للشراء، وعيار 24 حوالي 3703 جنيه للبيع و3749 جنيه للشراء، وأوقية الذهب نمو 25.92 الف جنيه للبيع و26.24 ألف جنيه للشراء.

فى حين بلغ سعر أوقية الذهب 115.16 ألف جنيه للبيع و116.6 ألف جنيه للشراء.

