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الأحد 14 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم آسيا.. اليابان تسحق فيتنام برباعية

اليابان
اليابان
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حقق منتخب اليابان فوزًا كبيرًا على نظيره فيتنام بنتيجة 4-2،  فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "الثمامة"، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم آسيا 2023 التي تستضيفها قطر.

أحرز رباعية اليابان اللاعب تاكومي مينامينو هدفين فى الدقيقتين الـ 11 و45، كايتو ناكامورا فى الدقيقة الـ 45،وأياسي يويدا فى الدقيقة لـ 85، بينما سجل هدفى فيتنام اللاعب دينه باك نجوين فى الدقيقة الـ 16 وتوان هاي فام فى الدقيقة الـ 33 من عمر اللقاء.

وتضم المجموعة الرابعة كل من منتخبات اليابان متصدرًا بثلاث نقاط، وإندونيسيا والعراق وفيتنام.

اليابان فيتنام كأس أمم آسيا 2023