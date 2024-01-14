الصومال ترشح النائبة فوزية يوسف حاجي لمنصب رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي

أعلنت الصومال، اليوم الأحد، ترشيح النائبة في البرلمان الصومالي ووزير الخارجية الأسبق فوزية يوسف حاجي آدم، لمنصب رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أنه انطلاقا من المساعي الدبلوماسية لحكومة الصومال الفيدرالية لتعزيز دورها في المنظمات الدولية والإقليمية، ستمثل النائبة فوزية يوسف حاجي آدم، الصومال كمرشحة تخوض سباقا لنيل منصب رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي للأعوام (2025-2028).