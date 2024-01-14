رئيس مجلس الدولة الصيني: مستعدون للتنسيق مع سويسرا لمواجهة التحديات العالمية

أكد رئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشيانج"، اليوم الأحد، استعداد الصين للحفاظ على اتصال وتنسيق وثيق مع سويسرا إزاء التعامل المشترك مع التحديات العالمية.

جاء ذلك في تصريحات له لدى وصوله إلى سويسرا لحضور الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2024"، والقيام بزيارة رسمية لسويسرا في أول رحلة خارجية له عام 2024، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

ومن المقرر أن ينطلق، بعد غد الاثنين، المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة ورئيس حكومة، بالإضافة إلى مئات القادة الاقتصاديين.