"القاهرة الإخبارية": 9 آلاف جندي إسرائيلي يحتاجون لعلاج نفسي بعد انتهاء حرب غزة

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قُتل من بين صفوفه ما يزيد عن 520 قتيلا منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، من بينهم 200 من الضباط والجنود الكبار، بما يزيد عن 35% من العدد الكلي هم من قادة الكتائب والألوية الذين يعملون في مناطق مختلفة بقطاع غزة، سواء في شمالها أو منتصفها أو جنوبها.

وأضافت أبو شمسية، في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بالنسبة لعدد الإصابات، فهذا الأمر سجال بين وسائل الإعلام الإسرائيلية والمنظومة الإسرائيلية، فالحديث رسميا عن 5 آلاف مصاب، وسيتم الاعتراف بـ12 ألف على أنهم معاقون من جنود الاحتلال، وهذا يعني أنهم لن يعودوا للخدمة في جيش الاحتلال".

وتابعت، أن 9 آلاف جندي إسرائيلي يحتاجون لعلاج نفسي بعد نهاية الحرب على غزة، حيث يعانون من اضطرابات نفسية مرتفعة، وهذا يعني أنهم في حاجة إلى علاج نفسي بعد انتهاء الحرب، وبالفعل بدأ البعض منهم يحصلون على علاج والتوقف عن العمل والقتال داخل قطاع غزة، حيث تم الإعلان عن مقتل قائد في كتيبة معينة بالجيش الإسرائيلي بسبب نوبة قلبية نظرا لعدم قدرته على تحمل ما حدث في قطاع غزة.

