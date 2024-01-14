الزمالك يواجه الشباب الكويتي في ثالث ودياته خلال توقف الدوري

قرر معتمد جمال مدرب الزمالك، خوض فريق الكرة بالنادي مباراة ودية بعد غد الثلاثاء أمام فريق الشباب الكويتي وذلك خلال فترة توقف الدوري.

وتعد مباراة الشباب الكويتي هي الثالثة في وديات الزمالك خلال فترة توقف الدوري، بعدما خاض وديتين أمام كسكادا وعثماثون طنطا وفاز بهما بنتائج كبيرة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض بطولتين وديتين في دولة الإمارات بداية من يوم 18 يناير إلي 28 من الشهر الجاري.

ويقود الزمالك حاليا المدرب معتمد جمال بشكل مؤقت لحين إعلان أسم المدرب الأجنبي الجديد لفريق الكرة الأول بالزمالك خلفا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أسوريو الذى رحل مؤخرا.